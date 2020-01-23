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СБУ провела обшуки в Одеській ОДА в зв'язку з розкраданням 1,6 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     23.01.2020 - 11:25
СБУ провела обшуки в Одеській ОДА в зв'язку з розкраданням 1,6 млн гривень
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Керівник одного з департаментів вивів у "тінь" кошти при закупівлі на потреби департаменту

Служба безпеки України (СБУ) провела обшуки в Одеської обласної державної адміністрації у зв'язку з розкраданням близько 1,6 млн гривень при закупівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що керівник одного з департаментів Одеської ОДА через комунальне підприємство обласної ради здійснив розкрадання коштів при закупівлі товарів для потреб департаменту.

"Державні кошти виводилися в "тінь" через низку фіктивних безготівкових операцій підконтрольними комерційними структурами, а також громадськими організаціями та благодійними фондами. Угода реалізовувалася з залученням посадовців одного з комунальних підприємств обласної ради Одеської області", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків у службових кабінетах посадових осіб і за місцем проживання була вилучена документація, що підтверджує вчинення злочину. За даним фактом відкрито справу за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 22 листопада, СБУ, ДБР і Генпрокуратура проводили обшуки в мерії Одеси і в муніципальному департаменті фінансів. Обшук проводили за фактом привласнення майна через зловживання службовим становищем чиновниками міськради.

Також РБК-Україна писало, що в Миколаївській облдержадміністрації чиновники департаменту освіти і науки виділили з бюджету 15 мільйонів гривень на безкоштовні підручники.

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