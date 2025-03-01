Бербок и Хабек призвали Бундестаг быстро разблокировать 3 млрд евро для Украины

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек предложил пересмотреть предоставление 3 млрд евро Украине на оружие, а министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок - немедленно разблокировать эту помощь. Речь идет о пакете военной поддержки, который был остановлен в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel и tagesschau.de .

После вчерашнего спора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, Хабек из партии "Зеленых" призвал Германию и Европу к незамедлительным действиям.

"Германия и Европа поддерживают Украину. Мы их не бросим. Одно и то же ясно: мы все, особенно украинцы, хотим мира. Как можно предполагать иное в отношении президента Зеленского?", - сказал он журналу Spiegel.

Продолжая Хабек подчеркнул, что для обеспечения необходимой поддержки Украине, "мы должны сделать все возможное в краткосрочной перспективе".

Spiegel напоминает, что в правительстве ФРГ был спор по поводу дальнейшего пакета поставок орудия Украине на сумму 3 млрд евро. Незадолго до Рождества канцлер Олаф Шольц из партии СДПГ остановил эти планы. По словам Хабек, эти 3 млрд евро должны быть выделены в первую очередь для того, чтобы Украина могла заказать, среди прочего, средства для противовоздушной обороны.

"Оно (ПВО, - ред.) должно быть способно защищать человеческие жизни. Больше никаких задержек быть не должно. Новое руководство СДПГ должно изменить позицию по этому вопросу", - заявил вице-канцлер.

С такой же идеей выступила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая вместе с Хабеком возглавляет партию "Зеленые".

"Наш ужас больше, чем раньше. Отвратительное время, когда мы должны защищать основанный на правилах международный порядок и силу закона больше, чем когда-либо, против власти сильнейшего. Враг находится в Кремле, а не в Киеве или Брюсселе", - отметила она и добавила, что пришло время действовать быстро и разблокировать 3 млрд евро.

Кроме того, Хабек призвал к дальнейшему изучению вопроса о том, могут ли замороженные активы РФ помочь в противодействии российскому диктатору Владимиру Путину, и каким образом. Он добавил, что события последних недель должны были ясно дать понять всем следующий момент о безопасности Европы.

"Европа должна делать больше для своей безопасности. Чтобы добиться этого, необходимо собрать всю свою решимость и силу. Это не игра", - сказал Хабек.