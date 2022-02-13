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Віце-канцлер Німеччини про ситуацію навколо України: "Перебуваємо на межі війни в Європі"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек вважає, що через загрозу вторгнення Росії в Україну Європа опинилася на межі війни. Він додав, що ще зберігається можливість уникнути збройного конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Хабека телекомпанії RTL / NTV.

"Можливо, ми знаходимося на межі війни в Європі. З великими арміями танків обличчям один до одного. Це абсолютно пригнічує і загрожує", - сказав Хабек.

Коментуючи майбутню поїздку німецького канцлера Олафа Шольца до Києва, він сказав, що знаки мають значення і через переговори можна спробувати вибудувати відносини, які необов'язково видно в цей момент. За його словами, Німеччина не залишить Україну в разі російського нападу.

Нагадавши, Олаф Шольц прибуде з візитом в Україну 14 лютого.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна і Німеччина знайшли точки дотику в питанні надання оборонної допомоги.

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