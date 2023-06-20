Вице-чемпион Украины вышел из отпуска: 7 футболистов ушли из команды

"Спортклубовцы" начали сборы на ужгородской арене "Авангард". В первые дни тренировочные занятия объединили с рядом медицинских обследований.

К работе с первой командой штаб Кучера привлек лидеров юношеской команды – голкипера Крапивцова, хавбеков Жданова, Хана, Гаджиева и форварда Кивинду. Вернулся из аренды полузащитник Горбунов, а также ряды "Днепра-1" пополнил вратарь Мисак. Впоследствии к ним присоединятся исполнители сборных.

В то же время менеджмент вице-чемпиона УПЛ простился с рядом игроков. Ушли из "Днепра-1" легионеры Матаррита, Айнер, Гомес и Пеглоу, а также украинцы Рыбак, Лучкевич и Танковский. Шестеро из этих футболистов пополнили состав "спортклубовцев" в течение сезона 2022/23.

Старт нового сезона Премьер-лиги запланирован на 29 июля. За несколько дней до этого "Днепр-1" начнет путь в квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка второго раунда, с которого стартует и команда Кучера, назначили на 21 июня.