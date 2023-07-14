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"Сокол" вернул двукратного чемпиона Украины на должность тренера

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Киев, Пятница 14 июля 2023 13:21
"Сокол" вернул двукратного чемпиона Украины на должность тренера Фото: Олег Шафаренко снова будет тренировать "Сокол" (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Руководство киевского "Сокола" договорилось с Олегом Шафаренко о назначении на тренерский мостик команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал Федерации хоккея Украины.

41-летний специалист вернулся в ряды "соколят". Он будет тренировать столичный гранд после годовой паузы.

Шафаренко сменил в должности Константина Симчука. Последний теперь будет генеральным менеджером "Сокола" и, возможно, войдет в обновленный тренерский штаб. Оба специалиста работали в структуре киевлян с возрождения клуба в 2020 году.

Именно тогда Шафаренко впервые возглавил "Сокол". С ним во главе отечественный гранд получил 2 чемпионских титула и Кубок Украины-2022. Начал карьеру с должности помощника главного тренера сборной Украины Савицкого.

"Сокол" в 2023 году

Киевляне весной стали чемпионом Украины. В финале плей-офф первенства "соколята" выиграли серию у "Кременчуга" (3:2).

В сезоне 2023/24 "Сокол" будет стартовать в Континентальном кубке. Столичный коллектив приступит к соревнованиям со второго этапа, где попал в группу D. Квартет команд будет играть одноколёсный групповой этап в столице Сербии. Известны два соперника – "Црвена Звезда" и "Ференцварош".

В межсезонье "Сокол" подписал ряд новичков. В Киев переехали вратарь Дьяченко (ранее арендованный), а также нападающие Бородай, Захаров и Ромащенко.

К слову, украинец Арцатбанов перешел в "Алберни Велли Бульдогс" из пражской "Спарты".

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