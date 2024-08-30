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Ветровая энергетика позволит через два года избавиться от графиков отключений, - эксперт

Пятница 30 августа 2024 16:57
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Автор: Александр Мороз

Развитие ветровой энергетики позволит через два года отказаться от графиков отключения света.

Об этом заявил региональный директор в украинском подразделении международной компании Notus Energy Александр Подпругин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

"Ставка на ветровую энергетику позволит Украине через два года избавиться от графиков отключения света", - сказал он.

В то же время Подпругин предупреждает, что если ориентироваться на другие виды генерации, то положительных изменений придется ждать не менее пяти лет.

При этом он подчеркнул, что строительство новых ВЭС задерживается из-за того, что для получения кредита операторам рынка необходимо предоставить банкам гарантии по источнику погашения займа, которыми являются долгосрочные контракты на поставку электроэнергии с крупными потребителями.

Однако, по словам Подпругина, крупные украинские потребители, такие как металлургическая, цементная отрасль, ритейл и агропереработка, пока не готовы брать на себя долгосрочные обязательства по покупке зеленой электроэнергии.

"Прорыв в быстром строительстве новых генерирующих мощностей произойдет тогда, когда крупный бизнес поймет необходимость привлечения частного сектора в заключение долгосрочных договоров на поставку электроэнергии с ветровых электростанций", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что в Украине готовы к реализации ветроэнергетические проекты общей мощностью 4ГВт, но они задерживаются прежде всего из-за долгов перед инвесторами в ВИЭ и отсутствия страхования от военных рисков.

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Электроэнергия
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