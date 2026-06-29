Не выдержало жары: в гнезде аистов Одарки и Грицика взорвалось пятое яйцо (видео)

По словам Саражинской, яйцо взорвалось 28 июня в 16:04. Оно находилось в гнезде еще со второй половины апреля. Более месяца его по очереди высиживали Грицик и Одарка, однако пятый аист так и не появился на свет.

После завершения периода высиживания яйцо еще больше месяца оставалось в гнезде, время от времени перекатываясь по нему.

"Путь этого яйца в гнезде оказался достаточно длительным. Из него ждали появления на свет пятого аиста, но этого не произошло", - отметила Саражинская.

Она объяснила, что в жаркую погоду внутри старых неоплодотворенных или погибших яиц накапливаются газы, из-за чего растет давление и скорлупа не выдерживает.

Подобная ситуация уже случалась в гнезде этой пары. В 2024 году яйцо, из которого также не вылупился птенец, взорвался почти в тот же период - 30 июня.

В этом году Одарка отложила пять яиц, однако выжили четверо аистов. По результатам голосования зрителей онлайн-трансляции их назвали Лелевич, Махаон, Мечта и Ника.