Вітренко заявив, що міжнародний аудит підтвердив конфлікт інтересів у Фаворова

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що міжнародний аудит KPMG підтвердив конфлікт інтересів у директора інтегрованого газового бізнесу "Нафтогаза" Андрія Фаворова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв’ю Вітренка "Главкому".

"Той лист аудиторів, який був опублікований, підтверджує ті ж самі факти, що були викладені в повному звіті. Суть дуже проста: аудитори встановили: у Андрія Фаворова був конфлікт інтересів у період, який перевірявся (листопад-грудень 2018 року). Іншими словами, ТОВ "ЕРУ-Трейдинг" було пов’язано з паном Фаворовим у цей час, і про це сказано в листі аудиторів. Також вони встановили факт, що "Нафтогаз" продавав газ за ціною, нижчою за ринкову на той час. Мені здається, це є і в листі аудиторів. Аудит також встановив, що основним покупцем газу була компанія "ЕРУ-Трейдинг", це був газ з підземних сховищ, який продавався в листопаді-грудні", - сказав Вітренко.

Як зазначив Вітренко, аудиторською компанією було встановлено, що після зміни порядку реалізації газу, коли почали продавати з "підземки" за ціною, нижчою, ніж ринкова на той час, то система контролю не відповідала ринковій практиці і міжнародним стандартам.

Нагадаємо, раніше Вітренко подав запит на розслідування через можливий конфлікт інтересів у діях Андрія Фаворова, якого було призначено керівником інтегрованого газового бізнесу Групи "Нафтогаз".

Додатково до стандартних внутрішніх процедур перевірки, "Нафтогаз" залучив незалежного аудитора-розслідувача.