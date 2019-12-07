ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вітренко: забрати позовні вимоги проти "Газпрому" без компенсації неможливо

Новини » Політика     07.12.2019 - 16:40
Вітренко: забрати позовні вимоги проти "Газпрому" без компенсації неможливо
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

За його словами, виконання рішення Стокгольмського арбітражу - це частина "домовленостей", достигрутых у 2009 році

Пробачити "Газпрому" 3 млрд доларів і забрати позовні вимоги в новому Стокгольмському арбітражі без адекватної компенсації для досягнення угоди про транзит газу через Україну є неможливим варіантом. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.

За його словами, виконання рішення Стокгольмського арбітражу - це частина "домовленостей", які були досягнуті в 2009 році.

"Нафтогаз" і "Газпром" погодилися в контракті, що рішення арбітражу є остаточним і обов'язковим для виконання". Тому "нульовий варіант" - це перш за все виконати рішення арбітражу, щоб заборгованість "Газпрому" перед "Нафтогазом" дорівнює нулю. Демонструючи всім конструктивність своєї позиції, ми навіть згодні взяти цей борг газом", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що для досягнення угоди про транзит російського газу Україна повинна відмовитися від рішення Стокгольмського арбітражу про борги "Газпрому".

Раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що Україна готова відкликати новий позов проти "Газпрому", якщо сторони укладуть довгостроковий контракт на транзит газу.

Однак, згідно з попередньою позицією "Нафтогазу", українська сторона готова розглядати варіанти того, як "Газпром" буде виконувати рішення арбітражу про виплату 3 млрд доларів, але не збирається обнуляти претензії в суді.

Міллер: "Газпром" розраховує на економічно обґрунтовані умови транзиту Вітренко: позов проти "Газпрому" відкличуть за умови довгострокового транзиту
Новини України ГазпромНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся