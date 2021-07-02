Вітренко вимагає через суд зупинити новий припис НАЗК

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафогаз України" Юрій Вітренко просить через суд зупинити дію нового припису Національного агентства з питань запобігання корупції. Сьогодні НАЗК вимагало звільнити його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Окружного адміністративного суду Києва.

Повідомляється, що сьогодні до суду від Вітренка надійшов адміністративний позов і заява про його забезпечення. Відповідачем зазначено НАЗК, третіми особами - Кабінет міністрів України і "Нафтогаз".

"Зокрема, в заяві про забезпечення позову Юрій Вітренко просить ОАСК призупинити дію припису НАЗК, датованого 1 липнем 2021 року. У той же час в позовній заяві позивач просить визнати протиправним та скасувати даний припис Нацагентства", - йдеться в повідомленні.

На даний момент суд вирішує питання про наявність правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.