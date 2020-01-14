Вітренко розповів про премії керівництву "Нафтогаза"

Трудові контракти деяких працівників НАК "Нафтогаз України" передбачають отримання премій за те, що компанія отримала від російського "Газпрому" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Вітренко, премії працівникам компанії може призначити лише правління "Нафтогазу" - відповідно до рішення наглядової ради "Нафтогазу". При цьому сам підкреслив, що не особисто не входить до правління НАК.

За його словами, премії не призначалися наперед, вони призначалися за вже наявний результат.

"Наразі можу абсолютно чесно стверджувати, що премії за отримані від Газпрому напередодні Нового року $2,9 мільярди ще не були призначені. Хоча це дійсно прямо передбачено трудовими контрактами конкретних працівників компанії", - написав він.

Вітренко аргументував наявність практики премій для топ-менеджерів "Нафтогазу" інтересами народу України.

"Тому народ України як власник Нафтогазу має бути зацікавлений у тому, щоб топ-менеджери ефективно керували державною компанією в інтересах українців, а не шукали способу заробити, отримавши "відкат" за свідомо неефективні рішення чи контракти", - написав він.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю Liga.net заявив, що керівництво НАК "Нафтогаз" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів, які "Газпром" виплатив українській компанії за рішенням Стокгольмського арбітражу. Таким чином, топ-менеджери отримають близько 29 млн доларів або 700 млн грн.

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу