Вітренко розкрив деталі зустрічного позову до "Газпрому" в Стокгольмі

НАК "Нафтогаз України" направив в Стокгольмський арбітраж заяву про захист та зустрічні позовні вимоги у відповідь на позов "Газпрому". Про це виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, "Газпром", по суті, хоче переглянути рішення попереднього Стокгольмського арбітражу за транзитним контрактом.

"Російська сторона стверджує, що рішення Стокгольмського арбітражу у транзитній справі, прийняте 28 лютого 2018 року, порушило баланс у контрактних відносинах між Нафтогазом і Газпромом", - розповів Вітренко.

За його словами, позиція "Нафтогазу" полягає в тому, що попередній арбітраж 4 роки розглядав це питання і детально розглянув всі аргументи сторін.

"Стосовно зобов’язання Газпрому подавати для транзиту не менше 110 млрд куб на рік, Стокгольмський арбітраж визнав, що у контракті чорним по білому написане про таке зобов’язання, і трибунал не погодився з аргументами Газпрому, що це положення контракту не має застосовуватися", - додав Вітренко.

"Тому наша позиція в тому числі полягає у тому, що у відповідності з принципом res judicata, це питання взагалі не має повторно розглядатися в арбітражі. У нас в контракті написано, що рішення арбітражу є остаточними і обов’язковими для виконання. Ми не можемо безкінечно судитися по одних і тих же питаннях", - заявив виконавчий директор Групи "Нафтогаз".

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

За даними "Нафтогазу", станом на 30 червня 2019 року борг російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшився до 2,817 млрд доларів, включаючи відсотки за прострочення платежу.