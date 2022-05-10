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Вітренко пригрозив "Газпрому" новим арбітражем, якщо РФ не платитиме за транзит

Юрій Вітренко (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

"Газпром" чекає новий міжнародний арбітраж у разі, якщо компанія відмовиться платити за транзит газу через Україну в Європу незалежно від того, поставляється "блакитне паливо" по газопроводу, чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління акціонерного товариства "НАК Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

"Пам'ятається, що у 2019 році ми з Міллером підписали транзитний контракт з Положенням «качай або плати». Тому чи подавати газ для транзиту - це право "Газпрому" вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ – це борг за контрактом", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, що Україна запропонувала "Газпрому" перенести транзит газу на іншу точку з'єднання. У компанії підкреслили, що перекидання транзитного потоку не зажадає від "Газпрому" ніяких доплат, а технічні перешкоди для такого кроку теж відсутні.

Сьогодні раніше повідомлялося, що оператор ГТС України заявив про припинення транзиту газу до Європи через ДВС "Соханівка". Як пояснили в компанії, на окупованих Росією територіях існує загроза несанкціонованого відбору газу, втручання в технологічні процеси транспортування.

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ГазпромЮрій ВітренкоНафтогаз УкраїниГазТранзит газу