Україна запропонувала "Газпрому" перенести транзит газу на іншу точку з'єднання
Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" запропонував російському "Газпрому" перемістити частину транзиту газу на точку з'єднання"Суджа". У НАК заявили, що не несуть відповідальності за транспортування через окуповані Росією території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".
Як повідомили в компанії, "Газпрому" направлено офіційний лист, в якому російського монополіста попередили про настання форс-мажорних обставин. Йдеться про неможливість транспортування газу через захоплену російськими військами ДВС "Сохрановка" і прикордонну компресорну станцію "Новопсков" в Луганській області. За цим маршрутом прокачується близько третини загального обсягу транзиту газу.
"Газпрому" було запропоновано перенести відповідні обсяги транзиту на фізичну точку з'єднання "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території", - зазначили в "Нафтогазі".
У компанії підкреслили, що перекидання транзитного потоку не зажадає від "Газпрому" ніяких доплат, а технічні перешкоди для такого кроку теж відсутні.
"Таким чином, Росія може зберегти транзит і виконати свої зобов'язання перед європейськими партнерами", - уточнили в НАК.
У "Нафтогазі" пояснили, що на сьогодні Україна може гарантувати безпеку транзиту газу тільки на підконтрольній території. З цієї причини російській стороні запропоновано перемістити необхідні обсяги транзиту на іншу точку з'єднання.
Нагадаємо, сьогодні Оператор ГТС України заявив про припинення транзиту газу до Європи через ДВС "Соханівка". Як пояснили в компанії, на окупованих Росією територіях існує загроза несанкціонованого відбору газу, втручання в технологічні процеси транспортування.
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