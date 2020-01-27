Вітренко втратив одну з посад

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 25 січня 2020 припинив повноваження члена наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Юрія Вітренка. Про це повідомляється на президентському сайті.

Зазначається, що указ підписано відповідно до статті 5 закону України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі".

У свою чергу сам Вітренко заявив, що 15 січня звернувся до президента з проханням припинити повноваження члена наглядової ради "Укробронопрому".

"Це пов’язано передусім з моїми власними планами на майбутнє - що я можу, і що я хочу робити на тому якісному рівні, який я сам від себе вимагаю", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, виконавчий директор "Групи Нафтогаз" Юрій Вітренко був призначений до наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" указом президента від 11 жовтня 2019 року.

Відзначимо, у квітні 2019 року Юрій Вітренко очолив наглядову раду ПАТ "Укрнафта".

У січні 2020 року виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в заявив, що керівництво НАК "Нафтогаз" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів, які "Газпром" виплатив українській компанії за рішенням Стокгольмського арбітражу. Таким чином, топ-менеджери отримають близько 29 млн доларів або 700 млн грн. Як нагадав Вітренко, премії працівникам компанії може призначити лише правління "Нафтогазу" - відповідно до рішення наглядової ради "Нафтогазу". При цьому сам підкреслив, що особисто не входить до правління НАК.