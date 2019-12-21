Вітренко назвав терміни укладання контрактів щодо газу з Росією

Українські компанії "Оператор ГТС" і "Нафтогаз" підпишуть контракти з "Газпромом" протягом тижня. Про це на брифінгу в Офісі президента сказав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Вітренко, на політичному рівні було досягнуто пакетної угоди, яку тепер будуть реалізовувати компанії. За його, словами, всі угоди повинні бути підписані до 29 грудня, щоб з 1 січня транзит газу був продовжений.

Зокрема, буде підписано угоду з "Газпромом" щодо виплати до кінця року "Нафтогазу" майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Також буде підписано угоду про врегулювання поточних спорів з "Газпромом" (відкликання претензій на 12 млрд доларів, - ред.).

"В пакеті з продовженням транзиту варіант, який передбачається, це повне врегулювання всіх вимог з усіх боків. Це означає, що не залишиться ніяких відкритих позовних вимог з жодного боку після того, як це пакетне рішення буде впроваджене", - сказав він.

Крім того, "це буде навіть не одна, а декілька угод, які забезпечать продовження транзиту", додав він.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на десять років.

Як заявив глава російського "Газпрому" Олексій Міллер, "Газпром" зобов'язується транзитувати через Україну 65 млрд куб. м газу в 2020 році 40 млрд куб м в 2021-2024 роках за умови конкурентного тарифу. Угода "Газпрому" і "Нафтогазу" передбачає виплату за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму 3 млрд доларів і відмову від нових претензій, відкликання позовів.