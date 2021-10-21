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Вітренко сподівається на зниження цін на газ навесні наступного року

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 16:15
Вітренко сподівається на зниження цін на газ навесні наступного року Фото: глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" розраховує, що до травня наступного року ціна на газ стабілізується. Це дозволить компанії встановити в річному тарифі для населення прийнятну вартість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка DW Ukrainian.

"Ми сподіваємося, що до травня ціна нормалізується, і коли ми будемо фіксувати ціни на наступний період, ми це будемо робити на прийнятному рівні для більшості українських споживачів", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці квітня постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище. Постачальники не мають права підвищувати ці тарифи до травня 2022 року.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр.

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