Вітренко сподівається на зниження цін на газ навесні наступного року
НАК "Нафтогаз України" розраховує, що до травня наступного року ціна на газ стабілізується. Це дозволить компанії встановити в річному тарифі для населення прийнятну вартість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка DW Ukrainian.
"Ми сподіваємося, що до травня ціна нормалізується, і коли ми будемо фіксувати ціни на наступний період, ми це будемо робити на прийнятному рівні для більшості українських споживачів", - сказав він.
Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці квітня постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище. Постачальники не мають права підвищувати ці тарифи до травня 2022 року.
Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр.