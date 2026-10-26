Потраченных на Ближнем Востоке ракет Patriot хватило бы Украине на несколько лет, - Игнат

Украине могло бы хватить ракет для Patriot на несколько лет, если бы значительную часть перехватчиков не потратили на Ближнем Востоке. В то же время, боевой опыт помог ВСУ изменить тактику их применения.
Об этом в подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА" заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Он пояснил, что украинские военные во время полномасштабной войны изменили подходы к применению американских комплексов. В частности, они научились использовать Patriot в различных тактических ситуациях и более рационально тратить дорогие ракеты-перехватчики.
По словам Игната, украинский опыт применения Patriot существенно отличается от подходов, используемых другими странами. Один из примеров – возможность применять комплекс не только со стационарных позиций, но и для засад с последующим изменением местоположения.
"Например, можно использовать Patriot не как стационарный комплекс, как американцы держат его на аэродромах или базах, а сделать его, условно говоря, "блуждающим": поставить в засаду, сбить пять бортов и невредимым вернуться", - пояснил представитель Воздушных сил.
Он упомянул и случай в Брянской области, приведя его в пример возможностей украинских военных при применении американских систем ПВО.
Еще одно отличие касается расходов боеприпасов. По словам Игната, украинские расчеты научились применять одну ракету против одной цели, в то время как на Ближнем Востоке в отдельных случаях могли запускать по восемь перехватчиков одновременно.
Он объяснил, что Patriot имеет три режима работы: автоматический, полуавтоматический и ручной.
По его словам, в автоматическом режиме система может выпустить значительное количество перехватчиков. Поэтому при отсутствии соответствующего боевого опыта на одну цель могли направлять сразу весь пакет ракет с пусковой установки.
"Из-за отсутствия такого опыта они могли на один Shahed или одну баллистическую ракету выпустить сразу весь пакет противоракет с пусковой", - добавил Игнат.
По его оценке, количеству ракет, использованных на Ближнем Востоке, могло бы хватить Украине на несколько лет работы этих систем.
"Поэтому мы и сейчас оказались в том кризисе, в котором есть, потому что того, что было потрачено на Ближнем Востоке, нам хватило бы еще на несколько лет боевой работы системами Patriot", - подытожил Игнат.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина получает лишь 12 ракет для систем Patriot в месяц - примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена. По словам президента, часть поставок, за которые Киев уже заплатил, США до сих пор не согласовали.
Зеленский также предупредил, что из-за нехватки перехватчиков Россия может усилить баллистические атаки. Украина договаривается с европейскими партнерами о получении ракет, однако их передача нуждается в согласовании США.