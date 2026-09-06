Уиткофф сделал заявление о переговорах Зеленского, Путина и Трампа

Предложения из Москвы и мнение Зеленского

Спецпредставитель США отметил, что американская делегация привезла в Киев важные идеи, ранее обсужденные во время визита в Москву.

Также представители Вашингтона уже выслушали позицию президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможных трехсторонних переговоров с участием США, Украины и РФ.

"Мы услышали господина Зеленского и его мнение о трехсторонних переговорах. Надеемся, что о них скоро будет объявлено. Все важные идеи, которые мы обсудили в Москве, мы привезли сюда в Киев", - подчеркнул Уиткофф.

Компромиссы и роль Европы

По словам Уиткоффа, команде США важно действовать совместно с партнерами, потому в Киеве также присутствуют представители Европы.

Он отметил, что поиск дипломатического решения является сложной задачей, которая потребует уступок.

"Обе стороны должны будут пойти на компромиссы. Мне кажется, у нас есть все инструменты для этого. Конечно, решение таких задач нелегкое, но мы стремимся к этому и надеемся, что это приведет к успешному, мирному и дипломатическому решению", - добавил спецпредставитель США.