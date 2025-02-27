Виткофф о визите Зеленского: хороший знак, Трамп хочет двигаться к мирному соглашению с РФ

У Дональда Трампа оценили визит президента Владимира Зеленского в США и подписание соглашения позитивно. Зеленский встретится с Трампом 28 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Так, специальный представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф выразил оптимизм в интервью Fox News относительно соглашения о "редкоземах" и визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
"Я думаю, что это действительно хороший знак, что президент Зеленский будет здесь завтра (28 февраля, - ред)", - сказал он, имея в виду ожидаемый приезд украинского президента в США.
По его словам, Трамп "стремится оставить это (подписание соглашения, - ред) позади и двигаться дальше, чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и Россией".
28 февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа. В ходе переговоров планируется подписание рамочного соглашения между США и Украине, в частности, речь идет про редкоземельные металлы.
Ренее, отзываясь о документе, Зеленский отмечал, что соглашение может иметь как большой успех , так и "тихонько пройти". В свою очередь, Трамп заявлял, что подписав соглашение, Украина автоматически получит "некоторые гарантии безопасности".
Отметим и тот факт, что на временно оккупированных территориях находится "редкоземов" на сумму 350 млрд долларов. Ранее Зеленский подчеркивал, что "редкоземы" важно защитить, чтобы они не достались бесплатно россиянам.
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