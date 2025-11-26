Уиткофф советовал РФ, как представить Трампу российские предложения по миру, - Bloomberg

Слив разговора Уиткоффа с Ушаковым

По данным издания, в телефонном разговоре от 14 ноября, Уиткофф дал Ушакову советы о том, как следует обсудить с Трампом мирный вопрос по Украину.

В частности, рекомендации включали в себя организацию разговора Трампа и главы Кремля Владимира Путина до того, как президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Белый дом, а также рекомендацию использования соглашения по Газе в качестве вспомогательного средства.

"Мы составили план Трампа из 20 пунктов, 20 из которых были направлены на про, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами", - сказал Уиткофф Ушакову.

Как пишет Bloomberg, в ходе беседы впервые появилась возможность напрямую ознакомиться с недавней тактикой Уиткоффа на переговорах с РФ и тем, что, по всей видимости, легло в основу мирного плана из 28 пунктов по Украине.

Во время разговора с Ушаковым Уиткофф заявил ему, что глубоко уважает Путина и что он, как он сам говорил Трампу, убежден, что РФ всегда хотела мирного соглашения.

Спецпредставитель Трампа упомянул предстоящий визит Зеленского и предложил Путину поговорить с главой Белого дома перед этой встречей.

"Зеленский приезжает в Белый дом в пятницу. Я приеду, потому что они хотят, чтобы я был там, но думаю, если возможно, нам стоит поговорить с вашим начальником для пятничной встречи", - сказал Уиткофф.

Далее он спросил Ушакова, будет ли "полезно" Путину позвонить Трампу, на что Уиткофф ответил утвердительно.

Также он рекомендовал Путину поздравить Трампа с мирной сделкой по Газе и сказать, что Россия его поддержала. Кроме того, добавить, что РФ уважает президента США как человека, борющегося за мир.

"Поэтому это будет действительно хороший выбор. Вот что, по-моему, было бы потрясающе", - заявил спецпредставитель Трампа.

Далее он добавил: "Возможно, он (Путин - ред.) скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсуждали очень похожий план из 20 пунктов по достижению мира (в Украине - ред.), и это, по нашему мнению, может немного сдвинуть ситуацию с мертвой точки, мы открыты для подобных предложений".

Ушаков, судя по всему, прислушался к некоторым советам. По его словам, Путин "поздравит" и скажет: "Господин Трамп - настоящий миротворец".

Встреча Уиткоффа и Дмитриева и вероятность, что мирный план США на самом деле российский

После того, как Трамп и Путин провели разговор, Уиткофф встретился вскоре в Майами с российским посланником Кириллом Дмитриевым. Как рассказывал представитель Кремля в интервью Axios, он был в Майами три дня с 24 октября.

Согласно другой записи, с которой ознакомилось Bloomberg, 29 октября Дмитриев и Ушаков разговаривали по телефону на русском языке и обсуждали, насколько решительно Москве следует настаивать на своих требованиях в любом мирном предложении.

Пока два помощника Путина рассматривали различные варианты, Ушаков настаивал, чтобы в своих предложениях Белому дому РФ запросила "максимум".

Он выразил обеспокоенность тем, что США могут неверно истолковать какие-либо предложения и что-то изъять, а затем заявить о наличии соглашения, что поставило бы под угрозу завершение переговоров.

Дмитриев в свою очередь предложил неофициально поделиться документом и выразил уверенность, что даже если США не полностью примут российскую версию, они по крайней мере сделают что-то очень близкое к ней.

Позже он заверил Ушакова, что будет придерживаться того, что ему сказали сказать, что Ушаков сможет позже обсудить документ со "Стивом".

Bloomberg отмечает, что не смогло точно подтвердить, какими именно предложениями РФ поделилась с США и в какой степени они повлияло на окончательный план из 28 пунктов.