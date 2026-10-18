Уиткофф и Кушнер просили Зеленского возобновить транзит газа из России в Европу, - NYT

Что предлагают в Вашингтоне

Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поднимали этот вопрос на переговорах с украинскими и европейскими чиновниками. В частности, они обсуждали его с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в прошлом месяце.

Американцы убеждают, что Украине следует рассмотреть возобновление работы газопроводов, по которым российский газ ранее шел в Европу. По их мнению, это подтолкнет Россию к завершению войны, а Украина будет получать деньги за транзит. Кроме того, в администрации Трампа считают, что европейские избиратели рано или поздно захотят более дешевой энергии.

Возобновление поставок в Вашингтоне рассматривается как долгосрочный план, часть крупного соглашения. Она должна охватить отношения России с НАТО, гарантии безопасности для Украины и вопросы территорий. Часть европейских и украинских чиновников ожидает, что США захотят получить долю в доходах от российского газа.

В Белом доме заявили, что мирное предложение подразумевает экономические стимулы и для России, и для Украины.

"Северный поток" на столе

По данным собеседников издания, в разговорах США и России упоминали и взорванный газопровод "Северный поток-2". Один из источников назвал его перезапуск в случае мирного соглашения "самым простым шагом". В Белом доме заверили, что в последнее время эту тему не обсуждали.

Кто против

Решительнее всего против выступает Германия, которая до 2022 года была крупнейшим покупателем российского газа. На переговорах во Флориде на прошлой неделе резко возражал советник канцлера Фридриха Мерца по безопасности Гюнтер Заутер. В Берлине полагают, что газ из России остается российским, даже если его продает посредник.

"Европа, и особенно Германия, больше никогда не должна зависеть от российского газа. Мы видели, насколько ненадежной была Россия", – сказал бывший министр экономики Германии Роберт Габек.

В то же время давление на немецкие власти растет. Ультраправа "Альтернатива для Германии", лидирующая в опросах почти с 30%, призывает вернуть российский газ, чтобы сбить инфляцию.

Какие еще уступки получает Россия

В пятницу Трамп вывел Россию из-под новых санкций, принятых Конгрессом. Неделей ранее он снял санкции с российского дизтоплива.

Экономический посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что "льд наконец-то тронулся", и анонсировал новые инициативы. По его словам, стороны обсуждают, в частности дата-центры на российской атомной энергии и энергетические проекты в Арктике.

"Восстановление энергетического сотрудничества в любой форме отвечает нашим интересам, но сейчас, возможно, еще больше – интересам самих европейцев", – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Зеленский на этой неделе в интервью FT прогнозировал, что следующим соглашением США с Россией после дизтоплива "точно будет газ".