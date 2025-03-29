Утечка в Signal: Вэнс предложил Трампу уволить Уолтца, - Politico

Несколько человек из окружения президента США Дональда Трампа предложили ему уволить своего советника по нацбезопасности. Все из-за скандала о переписке в мессенджере Signal.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам собеседников издания, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и высокопоставленный чиновник по кадрам Серхио Гор, предложили Трампу рассмотреть возможность увольнения Майка Уолтца.
Источники рассказали, что президент согласился с тем, что Уолтц допустил ошибку, но Трамп в конечном итоге решил его не увольнять по одной причине - не дать "либеральным СМИ" и демократам повода заявлять о своей правоте.
Politico пишет, что после случившегося высокопоставленных чиновников возмутило то, что Уолтц отказался взять на себя ответственность. Но больше всего в Белом доме были разочарованы тем, что он не предложил Трампу своей отставки.
Несмотря на ситуацию, Уолтц все еще занимает свою должность. Но это не значит, что он в безопасности. По словам двух человек, некоторые представители администрации Трампа ждут подходящего момента, чтобы уволить его и освободится от потока новостей.
"Они пока будут его поддерживать, но через пару недель его не станет", - спрогнозировал один из источников.
Напомним, на этой неделе возник громкий скандал. Это произошло после того, когда советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц по Литве добавил главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в чат Signal, где чиновники обсуждали удары по Йемену.
Более того, CNN писало, что Министр обороны США Пит Хегсет раскрыл в этом чате строго засекреченную информацию.
Поскольку после скандала сам Трамп, и чиновники его администрации отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, в среду The Atlantic опубликовало новые скриншоты переписки, где были указаны конкретные данные о действиях авиации, которая наносила удары по Йемену.
Подробнее об инциденте - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.