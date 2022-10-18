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Утечка на "Северном потоке-1": появились первые фото и видео поврежденной трубы

Фото: появились фото и видео поврежденной трубы "Северного потока-1" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Специалисты при помощи глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics сделали снимки поврежденной трубы российского газопровода "Северный поток-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen.

По данным издания, снимки были сделаны на глубине 75-76 метров в Балтийском море. Дрон зафиксировал повреждения нитки газопровода, которые произошли в результате взрыва.

Напомним, ранее стало известно, что, изучив снимки повреждений на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", немецкие следователи выяснили, что такие утечки могли возникнуть только в результате взрыва.

Также мы писали, что, по данным WSJ, немецкие следователи установили, что серия взрывов подводных газопроводов была диверсией.

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Российская ФедерацияБалтийское мореСеверный поток