RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Утечка Пентагона. Информация о проблемах с ПВО в Украине была модифицирована, - эксперт

Фото: директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Информация о проблемах украинской ППО из слитых в сеть документов Пентагона была модифицирована. Об этом свидетельствует отсутствие российской авиации над украинскими городами.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Он отметил, что с 24 февраля 2022 года противовоздушная оборона Украины существенно усилилась. Это не позволяет российской авиации летать в украинском небе и господствовать.

"То есть, если бы у нас не было противовоздушной обороны, российская авиация наносила бы бомбовые удары прямым сбросом бомб на наши города по типу Второй мировой войны, и мы бы это видели", - отметил Самусь.

По словам эксперта, полученные Украиной системы ППО Patriot усилят противовоздушную оборону.

"Мы выходим на совершенно другой уровень противодействия и ракетам российским, и самолетам. Сейчас мы можем уже говорить о том, что россияне очень рискуют, когда выходят, например, на юге, и пытаются сбрасывать, в том числе корректируемые авиабомбы по украинским городам. Очень скоро, я надеюсь, этого нельзя будет делать", - подчеркнул эксперт.

Напомним, 19 апреля правительство Германия официально сообщила о доставке в Украину системы ПВО Patriot вместе с ракетами.

Позже в Минобороны Украины уточнили, что Украина получила Patriot от США, Германии и Нидерландов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна в УкраинеВойна России против Украины