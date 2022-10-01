Утечка из Nord Stream может стать крупнейшим разовым выбросом метана, - ООН

Огромный шлейф высококонцентрированного метана, парникового газа, гораздо более сильнодействующего, но более короткоживущего, чем углекислый газ, был обнаружен на этой неделе в ходе анализа спутниковых снимков исследователями Международной обсерваторией выбросов метана (IMEO).

"Это действительно плохо, скорее всего, это крупнейший из когда-либо обнаруженных выбросов", - сказал Манфреди Кальтаджироне, глава IMEO.

Исследователи из GHGSat, которая использует спутники для мониторинга выбросов метана, оценили скорость утечки из одной из четырех точек разрыва в 22 920 кг в час. Это эквивалентно сжиганию около 630 тысяч фунтов угля каждый час, говорится в заявлении GHGSat.

"Этот показатель очень высок, особенно если учесть, что прошло четыре дня после первоначальной утечки", - заявили в компании.

Общий объем утечки метана из трубопроводной системы "Газпрома" может быть выше, чем в результате крупной утечки, произошедшей в декабре на шельфовых месторождениях нефти и газа в мексиканских водах Мексиканского залива, в результате которой разлилось около 100 метрических тонн метана в час, сказал Кальтаджироне.

Крупные утечки, которые внезапно произошли в газопроводе "Северный поток", который идет из России в Европу, породили множество теорий, но мало четких ответов о том, кто или что вызвало ущерб. И Россия, и Европейский союз предположили, что взрывы были совершены диверсантами.

Европа и Соединенные Штаты ввели санкции против Москвы в ответ на ее вторжение в Украину, что вызывает опасения, что Кремль попытается лишить Европу важнейших поставок энергоресурсов до зимы.

По словам Кальтаджироне, какой бы ни была причина, повреждение трубопровода представляет собой проблему, выходящую за рамки энергетической безопасности. "Это самый расточительный способ генерировать выбросы", - сказал он.