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Легенда "Челси" очолив "Евертон". У Миколенка новий тренер

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Ліверпуль, Понеділок 31 січня 2022 16:34
Легенда "Челси" очолив "Евертон". У Миколенка новий тренер Фото: Френк Лемпард (evertonfc.com)
Автор: Андрій Вирва

"Евертон" за який виступає український захисник Віталій Миколенко оголосив ім’я нового тренера.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт "Евертона".

Новим головним тренером "Евертона" став легендарний англійський півзахисник - Френк Лемпард.

Лемпард підписав контракт на два з половиною роки, до червня 2024 року.

В тренерський штаб Лемпарда увійдуть: Джо Едвардс, Пол Клемент та Кріс Джонс.

"Для мене велика честь представляти та керувати клубом з великими традиціями Після розмови з власником, головою та правлінням я відчув їх пристрасть та амбіції. Сподіваюся, вони відчули мої амбіції та те, наскільки я хочу працювати, щоб об’єднати їх. Я вважаю, що "Евертон" — унікальний клуб, де ви можете зрозуміти, що хочуть бачити вболівальники. Перше, чого вони хочуть, це боротися і бажання, і це завжди має бути нашою базою." - прокоментував своє призначення Лемпард

Наступний свій матч "Евертон", за який виступає захисник збірної України Віталій Миколенко, проведе 5 лютого в Кубку Англії проти "Брентфорда".

Хто такий Френк Лемпард

Лемпард 43-річний англійський тренер, який раніше виступав на позиції центрального півзахисника.

Розпочав кар’єру у "Вест Гем Юнайтед" в якому провів шість років кар’єри.

З 2001 до 2014 грав за лондонський "Челсі", в складі якого провів 429 матчів та забив 147 голів.

В складі "Челсі" Френк виграв три титули Прем'єр-ліги, чотири Кубки Англії, два Кубки Ліги, Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

За збірну Англії провів 106 матчів в яких відзначився 29 забитими м’ячами.

Тренерську кар’єру розпочав в "Дербі Каунті"(2018-2019), після чого перейшов у "Челсі". В "Челсі" Лемпард пропрацював два роки (2019-2021), після чого був звільнений.

Нагадаємо, що в з київського "Динамо" в "Евертон" за 22,5 мільйонів доларів перейшов Віталій Миколенко.

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