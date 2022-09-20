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Выступление Путина по поводу "референдумов" в Украине перенесли. СМИ назвали новую дату

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Выступление президента РФ Владимира Путина по поводу "референдумов" в Украине перенесли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

"Согласно двум источникам в администрации президента, записанное обращение будет показано 21 сентября", - говорится в сообщении.

По информации от СМИ, это случится когда "проснется Дальний Восток".

Напомним, что сегодня СМИ сообщали о возможном выступлении президента РФ Владимира Путина. Относиться это могло незаконных "референдумов".

Ранее, оккупанті в ОРДЛО назначили дату проведения "референдумов" о присоединении к России.

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