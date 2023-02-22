Выступление Путина было бессодержательным, - аналитики ISW

Речь Путина заметно повторила несколько давних российских информационных операций, касающихся оправдания войны, и не изменила риторическую позицию России в отношении войны.

"Путин мог бы использовать это событие, чтобы сформулировать новые цели и средства их достижения, например, объявить еще одну формальную волну частичной мобилизации, назвать "спецоперацию" войной или предпринять дополнительные шаги по мобилизации российского ОПК. Вместо этого Путин сказал очень мало по существу", - пишут аналитики.

По их мнению, заявление Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) привлекло больше внимания, чем относительно шаблонное содержание остальной части выступления.

Ближе к концу своего выступления Путин заявил, что коллективный Запад использовал СНВ, чтобы попытаться нанести России стратегическое поражение, поэтому Россия приостанавливает свое участие в договоре, хотя Путин подчеркнул, что приостановка не является полным выходом. Путин призвал Минобороны России и Росатом обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия.

"Путин сделал это заявление для того, чтобы вновь ввести ядерную риторику в информационное пространство, тем самым отвлечь от бессодержательности остальной части своего выступления", - считают эксперты.

Кроме того, многие российские блогеры осудили неспособность Путина использовать свою речь для выдвижения новых целей войны, изложения новых мер поддержки войны или привлечения российских властей к ответственности за их многочисленные военные неудачи.

Они раскритиковали выступление Путина как шаблонное и без каких-либо значимых действий. Игорь Гиркин, в частности, утверждал, что Путин не сказал ничего значимого в течение 40 минут, были опущены военные поражения России, военные неудачи и экономический спад. Путин не смог привлечь к ответственности российских чиновников.

Гиркин также выразил разочарование в связи с тем, что Путин не использовал обращение для официального признания войны, объявления следующих целей или противодействия западным санкциям.

Один из блогеров заявил, что приостановка участия России в СНВ политически символична, но пожаловался, что приостановка не улучшит ситуацию России на поле боя, вместо этого призвав Россию воспрепятствовать поставкам западной военной помощи Украине.

Другой блогер сравнил Путина с трупом и повторил многие жалобы Гиркина на ответственность и действия.

Российские военкоры отметили необходимость решительных действий и призвали Россию способствовать росту и продвижению военачальников, доказавших свою историю решительных действий на поле боя.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что не смотрел выступление Путина в прямом эфире, потому что был слишком занят снабжением боеприпасами, необходимыми для продолжения эффективных боевых действий.

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