Не хватит людей: в Раде оружейников объяснили, готова ли Украина к открытию экспорта

Украинская оборонная промышленность имеет значительно большие производственные возможности, чем может быть профинансирована только внутренним государственным заказом.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Украина откроет экспорт оружия? Кто получит шанс продавать за границу и как реагирует оборонка" .

Так, исполнительный директор Совета оружейников Игорь Федирко в комментарии РБК-Украина оценил предложенный механизм положительно, называя его тем контролируемым подходом к экспорту, которого давно ожидал рынок – работу со странами-партнерами Drone Deal, с которыми у Украины есть соответствующие межправительственные договоренности.

По его словам, для производителей ключевым является появление понятной процедуры и определенного срока рассмотрения заявок до 30 дней.

"Для бизнеса это критично, потому что самая большая проблема сейчас – неопределенность. Компания не может нормально планировать контракт, производство, людей и инвестиции, если не понимает, получит ли разрешение и когда именно", – объясняет Федирко.

В то же время, отмечает он, для рынка этот процесс уже давно перезрел: украинская оборонная промышленность имеет значительно большие производственные возможности, чем может быть профинансирована только внутренним государственным заказом.

Поэтому, по его мнению, контролируемый экспорт – это не ослабление Украины, а привлечение дополнительного ресурса для масштабирования производства: получая внешний контракт производитель может увеличивать команду, инвестировать в производственные линии, закупать компоненты и развивать технологии.

Отдельно Федирко обратил внимание на возможность Государственной службы экспортного контроля. В Украине уже есть тысячи компаний в секторе оборонных технологий, и даже если на экспорт подастся не весь рынок, а условно 200-300 производителей, физически рассмотреть такое количество заявок качественно и в пределах 30 дней будет почти невозможно без усиления команды ведомства.

"Иначе мы быстро получим классическую бюрократическую ситуацию: отписки, просьба продолжить рассмотрение еще на 15 дней, потом еще на 30 дней – и механизм, который должен дать бизнесу прогнозируемость, снова превратится в очередь", – предупреждает исполнительный директор Совета оружейников.

Проблему он увязывает с оттоком кадров. За последний год рынок фактически разобрал лучших специалистов по системе экспортного контроля, и сегодня производители оборонных технологий могут предлагать таким специалистам в 5 раз больше зарплаты, чем они получают в государственном органе.

"В таком ценовом разрыве ожидать, что Госэкспортконтроль выдержит новую нагрузку без пересмотра зарплат и штатной росписи – нереалистично", – резюмирует Федирко, добавляя, что вместе с запуском экспортного механизма государство должно пересмотреть как минимум две вещи: зарплаты и штатную численность ведомства.

В целом, по его словам, рынок ожидает практической реализации – понятных правил, быстрой коммуникации с производителями, реального соблюдения 30-дневного срока и прозрачного маршрута заявок. Если это заработает именно так, то это будет один из важнейших практических шагов для украинского ОПК за последнее время.