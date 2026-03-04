Не хватает ПВО? Белый дом усилил давление на "оборонку" на фоне ударов по Ирану

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Встреча подчеркивает срочность, которую испытывает Вашингтон, по укреплению запасов оружия после начала операции в Иране.

С момента вторжения РФ в Украину в 2022 году и начала Израилем военных операций в Газе, США сократили запасы оружия на миллиарды долларов, включая артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты. Конфликт в Иране потребил ракеты большей дальности, чем те, что были поставлены Киеву.

Ожидается, что Белый дом сосредоточит свои усилия на том, чтобы заставить производителей оружия действовать быстрее для увеличения производства.

Производитель ракет Tomahawk, компания Raytheon, имеет новое соглашение с Пентагоном о том, чтобы в конце концов увеличить производство до 1000 единиц в год. Сейчас Пентагон планирует закупать 57 ракет ежемесячно в 2026 году по средней стоимости 1,3 миллиона долларов за каждую.

Администрация постоянно усиливает давление на оборонных подрядчиков, чтобы они предоставляли приоритет наращиванию производства, а не выплатам акционерам.

Ожидается, что Пентагон опубликует список подрядчиков, которые не выполняют контракты. У этих компаний будет 15 дней, чтобы подать утвержденные советом директоров планы по исправлению ситуации. Если эти планы будут признаны недостаточными, Пентагон может принять меры принудительного исполнения, включая расторжение контрактов.