Данилов о сроках начала наступления Украины: решение принимает президент на Ставке
Украина пойдет в наступление отвоевывать свои территории только после того, как соответствующее решение примет президент на Ставке верховного главнокомандующего.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире национального телемарафна.
Данилов отметил, что каждое решение о дальнейших действиях украинской армии принимается исключительно на Ставке.
"Наступление (Украина - ред.) будет происходить тогда, когда на Ставке президент примет соответствующее решение по тем докладам наших военных и разведки. Решение, когда делать наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка верховного главнокомандующего нашей страны", - сказал он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что США советуют Украине готовиться к контрнаступлению в войне против России, ведь оружие и помощь от западных партнеров сейчас поступают свободно.
При этом в Пентагоне ожидают, что весной украинские бойцы перейдут в контрнаступление
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