Восемь уничтоженных Су-34М: эксперт оценил, сколько лет России нужно на их замену

Восемь Су-34М, которые Силы обороны уничтожили за последние недели, Россия сможет восстановить примерно через два года работы Новосибирского авиазавода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение авиационного эксперта Анатолия Храпчинского.
По данным Военно-Морских Сил ВС Украины, в ночь на 15 октября они поразили российский аэродром в Воронежской области, где уничтожили шесть бомбардировщиков Су-34М. Впоследствии ВМС сообщили еще о двух уничтоженных Су-34 на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области.
Храпчинский отмечает, что речь идет о шести пораженных Су-34М в Борисоглебске и еще двух самолетах в свежем отчете ВМС. По его словам, суммарно восемь выведенных из строя фронтовых бомбардировщиков - это две трети полноценной авиационной эскадрильи ВКС РФ. Общую стоимость этих самолетов вместе с наземным оборудованием эксперт оценивает примерно в 400 млн. долларов.
По оценке Храпчинского, для Новосибирского авиазавода имени Чкалова построение восьми новых Су-34М с нуля - это почти два года работы всего предприятия на грани его возможностей. Он отмечает, что завод работает в условиях санкций и дефицита западной микроэлектроники.
Эксперт считает, что из-за этого две операции ВМС фактически свели на нет почти двухлетнюю норму работы завода.
Российское командование, по мнению Храпчинского, оказалось перед сложным выбором. Оставить самолеты примерно в 300 км от границы означает риск новых ударов по открытым стоянкам. Отвести их на 500-600 км вглубь страны - сжигать моторесурс двигателей АЛ-31Ф на транзитных перелетах, терять интенсивность вылетов и дать украинской разведке и ПВО больше времени на противодействие.
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По данным ГУР, по состоянию на 22 октября 2026 г. на вооружении воздушно-космических сил РФ находится около 140 Су-34 различных модификаций, включая Су-34М. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 самолета этого типа уничтоженными, еще семь получили повреждения.
Два Су-34 на аэродроме Мариновка украинские военные поразили береговым ракетным комплексом "Нептун" В заявлении ВМС говорится, что самолеты были на территории 11-го смешанного авиационного полка 4-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО. Украинские военные подчеркнули, что оккупанты используют Су-34 для ударов КАБами по украинским городам и позициям Сил обороны.