RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Восемь раненых, среди них ребенок: Россия снова обстреляла Сумскую область (фото)

Фото: Россия ударила по Сумщине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия снова атаковала Сумскую область. Под обстрелы попали жилые районы.

Спасатели рассказали, что вчера вечером враг ударил по одному из населенных пунктов Сумской громады. Как результат - загорелся частный дом.

 

Сегодня же утром под атаками оказались Ахтырская и Краснопольская громады:

  • сгорели нежилые помещения,
  • повреждены 11 частных домовладений.

Правоохранители отметили, что на местах ударов работали следственно-оперативные группы полиции, которые документировали разрушения и собирали доказательства военных преступлений.

В результате атак ранения получили восемь мирных жителей, среди них - девочка 8 лет. Повреждены:

  • 23 частных дома,
  • школа,
  • детский сад,
  • хозяйственные постройки,
  • транспортные средства,
  • объекты инфраструктуры.

Зафиксировано также возгорание сухой растительности.

 

Кроме того, сегодня утром враг нанес очередные авиаудары по Краснопольской громаде, попав по неработающему предприятию. Предварительно без жертв", - добавили в полиции.

Атака РФ 4 октября

В ночь на 4 октября российские войска снова атаковали Украину, применив ударные беспилотники и ракеты. Под воздушный удар попали несколько регионов страны.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о повышенной активности вражеской тактической авиации, в частности о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) по территории Сумской области и в направлении Запорожья.

Местные жители сообщали о серии взрывов в Сумах, в пределах Чугуевской громады Харьковской области, а также в Чернигове, где прозвучало несколько мощных детонаций.

На местах работают экстренные службы, уточняется информация о последствиях атаки.

Кроме того, в ночь на 4 октября российские военные атаковали Запорожскую область дронами. Три человека получили ранения, повреждены дома и объекты инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины