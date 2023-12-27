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Восемь областей. В Воздушных силах рассказали, где ночью сбивали "Шахеды"

Фото: в Воздушных силах ВСУ рассказали о сбитых ночью 27 декабря "Шахеды" врага (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники отбивали воздушные атаки врага с применением "Шахедов" в ночь на 27 декабря в восьми областях. Удалось сбить 32 из 46 дронов-камикадзе российских окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Военные рассказали, что в целом были зафиксированы пуски врагом 46 "Шахедов", атаковавших волнами в разное время, в период с 19.00 26 декабря по 03.50 27 декабря.

"В ночь на 27 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" по двум направлениям: Балаклава - оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск - Краснодарский край (РФ)", - говорится в сообщении.

Силами и средствами ПВО ВСУ было уничтожено 32 БПЛА россиян.

В Воздушных силах отметили, что большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область.

"Еще несколько БПЛА упали без последствий", - говорят военные.

В целом противовоздушная оборона ВСУ работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером 26 декабря и в ночь на 27 декабря российские захватчики наносили по Украине воздушные удары с применением "Шахедов". Так, во вторник поздно вечером враг бил по Херсону, а также запустил дроны-камикадзе в направлении Староконстантинова и Одессы.

Взрывы этой ночью раздавались в Одессе, в Силах обороны юга Украины заявляли о работе ПВО по враждебным целям.

Позже ночью в командовании Воздушных сил информировали о фиксации движения групп "Шахедов" во многих областях, в основном на левобережной части страны. Жителей регионов, была объявлена тревога, призывали находиться в укрытиях.

Также ранее сообщалось, что перед этим россияне также атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Захватчики выпустили 19 беспилотников, и силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ было уничтожено 13 "Шахедов" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

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