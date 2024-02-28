Вісім країн ЄС закликали запровадити санкції проти Росії через смерть Навального, - Reuters

Вісім країн Європейського союзу вимагають запровадити санкції проти російських суддів та прокурорів через смерть опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться у листі, який є у розпорядженні у Reuters .

За інформацією видання, міністри закордонних справ Чехії, Естонії, Фінляндії, Литви Латвії, Польщі, Швеції та Румунії підписали та направили лист із закликом про санкції проти судової системи Росії голові дипломатії ЄС Жозепу Боррелю.

Неназвані офіційні особи розповіли виданню, що лист також підтримали Нідерланди, Франція, Ірландія та Данія.

"Смерть Навального - ще одна ознака наростаючих і систематичних репресій у Росії. Це вимагає колективних дій. Ми вважаємо, що є вагомі підстави для запровадження окремого режиму санкцій стосовно Росії, спрямованого на врегулювання ситуації в країні", - йдеться у листі.

Санкції пропонують запровадити проти тих, хто причетний до політично вмотивованих рішень проти членів громадянського суспільства та опозиції і їхнього подальшого затримання. Це, зокрема, відповідальні особи у судовій системі.

Смерть Навального

Нагадаємо, 16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії. Там він відбував свій термін.

Російські ЗМІ повідомляли, що у Навального нібито відірвався тромб під час прогулянки. Згодом цю версію підтвердив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголосив, що опозиціонера було вбито російським диктатором Володимиром Путіним, як і тисячі інших закатованих.

Всі деталі смерті Навального - у матеріалі РБК-Україна.