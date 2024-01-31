Восемь стран ЕС готовы выделить больше денег для поставок 1 млн снарядов для Украины

Даже если ЕС вряд ли уложится в мартовский срок, наличие нового финансирования производства означает, что снаряды в конечном итоге будут отправлены в Украину, добавил он.

Певкур сказал, что в Украину была поставлена только треть из миллиона снарядов, а еще 30% должны быть доставлены к марту.

"Нам все еще не хватает примерно трети этого количества", - сказал Певкур. "Вот почему нам нужно дать четкий сигнал, что у нас есть либо снаряды, либо деньги". Певкур добавил, что ожидает, что его коллеги на встрече в Брюсселе возьмут на себя обязательство найти снаряды или финансирование снарядов для Украины.

Однако некоторые государства-члены настроены более оптимистично. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил агентству Bloomberg, что он "очень оптимистичен и уверен, что в ближайшее время мы сможем собрать 1 миллион", добавив, что, несмотря на "некоторые трудности", цель должна быть достигнута к концу срока.

Встреча министров обороны стран ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече 31 января заявил, что министры обороны ЕС представили планы по достижению цели в 1 млн снарядов.

"Украине нужно больше боеприпасов, существует большой дисбаланс по огневой мощи одной стороны по сравнению с другой, и этот пробел необходимо восполнить", - сказал он.

Снаряды для Украины

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах.

Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов