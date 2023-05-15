В Высшей избирательной комиссии Турции заявили об обработке только половины бюллетеней

В Турции продолжают считать голоса избирателей после проведения выборов президента, и в настоящее время официально обработано только 47% голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Высшего избирательного совета Турции Ахмета Йенера, которого цитирует " Анадолу ".

"На данный момент нет сбоев или задержек во введении данных YSK (Высшей избирательной комиссии). Наши данные также мгновенно передаются политическим партиям", - отметил он.

По словам Енера, результаты, поступающие из избирательных урн, передаются в окружные избирательные комиссии и оттуда - в провинциальные избирательные комиссии, а ввод данных в систему "находится под вопросом".

"На данный момент 47,08 процента голосов в стране и внесено 12,60 процента голосов за границей", - заявил глава Высшей избирательной комиссии.

Стоит отметить, что его заявление расходится с данными турецких новостных агентств, в том числе государственного, о количестве подсчитанных голосов.

Так, на сайте Anadolu сообщают об обработке 94,6% бюллетеней по состоянию на сейчас, где действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган опережает своего конкурента Кемаля Кылычдароглу на почти 5%.

В то же время по данным издания ANKA, обработаны 99,19%, а Эрдоган набирает 49,25%, а Кылычдароглу - 45,04%.

При этом стоит добавить, что Турцию, вероятно, ожидает второй тур президентских выборов, так как лидирующий кандидат набирает менее 50% голосов.