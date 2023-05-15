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В Высшей избирательной комиссии Турции заявили об обработке только половины бюллетеней

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Понедельник 15 мая 2023 01:14
В Высшей избирательной комиссии Турции заявили об обработке только половины бюллетеней Коллаж РБК-Украина: Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу
Автор: Владимир Костырин

В Турции продолжают считать голоса избирателей после проведения выборов президента, и в настоящее время официально обработано только 47% голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Высшего избирательного совета Турции Ахмета Йенера, которого цитирует "Анадолу".

"На данный момент нет сбоев или задержек во введении данных YSK (Высшей избирательной комиссии). Наши данные также мгновенно передаются политическим партиям", - отметил он.

По словам Енера, результаты, поступающие из избирательных урн, передаются в окружные избирательные комиссии и оттуда - в провинциальные избирательные комиссии, а ввод данных в систему "находится под вопросом".

"На данный момент 47,08 процента голосов в стране и внесено 12,60 процента голосов за границей", - заявил глава Высшей избирательной комиссии.

Стоит отметить, что его заявление расходится с данными турецких новостных агентств, в том числе государственного, о количестве подсчитанных голосов.

Так, на сайте Anadolu сообщают об обработке 94,6% бюллетеней по состоянию на сейчас, где действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган опережает своего конкурента Кемаля Кылычдароглу на почти 5%.

В Высшей избирательной комиссии Турции заявили об обработке только половины бюллетеней

В то же время по данным издания ANKA, обработаны 99,19%, а Эрдоган набирает 49,25%, а Кылычдароглу - 45,04%.

В Высшей избирательной комиссии Турции заявили об обработке только половины бюллетеней

При этом стоит добавить, что Турцию, вероятно, ожидает второй тур президентских выборов, так как лидирующий кандидат набирает менее 50% голосов.

Детальнее о президентской кампании в Турции, предвыборных раскладах, вероятности смены власти и о том, что это может означать для Украины - можно прочитать в материале РБК-Украина.

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