На высший пост в ЕС претендует кандидат из Восточной Европы, - Bloomberg

По данным источников агентства, Йоханнис присоединяется к небольшому числу бывших лидеров ЕС, в том числе Марио Драги из Италии и Ксавье Беттелю из Люксембурга. Их имена были названы возможными кандидатами на этот пост, который является одним из самых высоких в Европейском Союзе. Президент совета председательствует на встречах 27 лидеров ЕС и представляет блок по вопросам внешней политики.

Как отмечает Bloomberg, заявление Мишеля повергло в хаос процесс распределения высших ролей в ЕС - сложную систему, которая принимает во внимание национальность и политическую принадлежность кандидатов. Дебаты начали на несколько месяцев раньше запланированного срока. Обычно переговоры начинаются после европейских выборов, после которых выбираются посты президента Еврокомиссии, президента совета и других.

Драги вернулся в центр внимания 10 января, встретившись с руководителями в Милане в рамках своего исследования для отчета о европейской конкурентоспособности, который он готовит для Еврокомиссии, что подогревает слухи о том, что он может претендовать на пост в ЕС. По словам чиновника, проинформированного о его взглядах, бывший глава Европейского центрального банка не заинтересован в работе в ЕС.

Сложные переговоры

Второй срок Йоханниса на посту президента Румынии заканчивается в конце года, и он не имеет права баллотироваться снова. Ему придется столкнуться с трудной борьбой за получение этой должности, если председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет избрана на второй срок, поскольку они оба являются членами правоцентристской Европейской народной партии.

Европейские выборы пройдут с 6 по 9 июня, что еще больше усложняет сроки кадровых перестановок.

Если Мишель будет избран в Европарламент в июне, он может уйти со своей нынешней должности в июле, до того, как его срок закончится в ноябре. Если не будет достигнуто соглашение о замене, временно эту роль может взять на себя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поскольку его страна будет председательствовать в ЕС в течение шести месяцев по условиям ротации.

Предстоящее председательство Венгрии беспокоит лидеров ЕС и может стать сильным стимулом для достижения компромисса после выборов, особенно с учетом того, что Орбан блокирует помощь Украине. Он также задается вопросом, следует ли называть полномасштабное вторжение России в Украину "войной", и он был единственным лидером ЕС, встретившимся с президентом России Владимиром Путиным после того, как против него был выдан международный ордер на арест за похищение украинских детей.

Беттель, бывший премьер-министр Люксембурга и нынешний министр иностранных дел, заявил в понедельник RTL, что в настоящее время он не является кандидатом и хочет остаться в своей родной стране.