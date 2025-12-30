Более высокие зарплаты и бизнес из США: Зеленский о плане восстановления Украины от Трампа

По словам Зеленского, план восстановления охватывает всю территорию Украины и предусматривает подготовку нескольких стратегических документов, объединенных в так называемый Prosperity Package - пакет экономического восстановления страны.

Фокус - рабочие места и возвращение украинцев

Зеленский отметил, что для Дональда Трампа ключевой задачей является именно создание рабочих мест в Украине. Стороны обсуждали уровень средней заработной платы украинцев и возможности ее существенного повышения.

"Мы много этому уделили внимания и президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача №1 чтобы были рабочие места в Украине", - отметил Зеленский.

Американский и европейский бизнес в Украине

Он отметил, что американцы и европейцы рассматривают возможность входа своих компаний в Украину на специальных условиях, которые должны быть закреплены межправительственными соглашениями Украины с США и европейскими партнерами.

"Я не могу сказать, что это будет сразу после окончания войны, но то что американцы об этом думают это так. Они хотят, чтобы американские и европейские бизнесы пришли в Украину", - говорит президент.

Украине нужны значительные средства на старте восстановления

Президент подчеркнул, что на начальном этапе Украине необходимы значительные финансовые ресурсы для запуска восстановления, создания рабочих мест и обеспечения конкурентных зарплат.

Именно это, по его словам, должно стать стимулом для возвращения украинцев и восстановления полноценной жизни в стране.

"Это должна быть серьезная сумма денег, чтобы люди возвращались на эти рабочие места и заработные платы", - ответил Зеленский.