Высший совет правосудия отстранил судью из Броваров, которого поймали на взятке

Высший совет правосудия отстранил судью Броварского городского районного суда от осуществления правосудия. Ранее его поймали на взятке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram .

"Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство руководителя САП и отстранил от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью Броварского горрайонного суда Киевской области", - сказано в сообщении правоохранителей.

В САП уточнили, что подозреваемого отстранили на два месяца.

Что предшествовало

Напомним, 27 сентября украинские правоохранители задержали судью Броварского городского районного суда. Это произошло во время получения взятки в размере 3 тысяч долларов за "правильное решение вопроса" на судебном заседании.

Всего подозреваемый требовал 4 тысячи долларов.

Во время обысков у судьи изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов.

Уже 5 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.