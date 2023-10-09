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Высший совет правосудия отстранил судью из Броваров, которого поймали на взятке

Понедельник 09 октября 2023 15:37
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Высший совет правосудия отстранил судью из Броваров, которого поймали на взятке Фото: Высший совет правосудия отстранил судью из Броваров, которого поймали на взятке (facebook.com/highcouncilofjustice)
Автор: Иван Носальский

Высший совет правосудия отстранил судью Броварского городского районного суда от осуществления правосудия. Ранее его поймали на взятке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

"Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство руководителя САП и отстранил от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью Броварского горрайонного суда Киевской области", - сказано в сообщении правоохранителей.

В САП уточнили, что подозреваемого отстранили на два месяца.

Что предшествовало

Напомним, 27 сентября украинские правоохранители задержали судью Броварского городского районного суда. Это произошло во время получения взятки в размере 3 тысяч долларов за "правильное решение вопроса" на судебном заседании.

Всего подозреваемый требовал 4 тысячи долларов.

Во время обысков у судьи изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов.

Уже 5 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Бровары САП Суд коррупция
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