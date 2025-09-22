ua en ru
Высшее образование больше не гарантирует карьеру: как Visual 360 выводит украинцев в новую 3D-индустрию

Понедельник 22 сентября 2025 15:06
Высшее образование больше не гарантирует карьеру: как Visual 360 выводит украинцев в новую 3D-индустрию Фото: школа Visual 360 обучает 3D-визуализации и моделированию (Visual 360)
Автор: Илона Свиридова

Все больше украинцев меняют профессию во взрослом возрасте, а одним из самых популярных выборов становится digital-сфера. В частности, направление 3D-визуализации и моделирования открывает путь в кино, рекламу и архитектуру и гарантирует востребованность специалистов.

Подробнее о перспективах в 3D-индустрии и школу Visual 360, где можно овладеть новой профессией, - в материале РБК-Украина.

Еще десять лет назад большинство украинцев после университета устраивались не по специальности. По данным Госстата, более 65% выпускников в Украине не работают в сфере, которой посвятили 4-5 лет учебы.

Сегодня эта тенденция только усилилась: диплом больше не гарантия карьеры, а работодатели все чаще смотрят не на название вуза, а на практические навыки и портфолио. Причина проста: рынок быстро меняется, компаниям нужны не дипломы, а практические навыки.

Стерлись и возрастные рамки. Если раньше считалось, что новая профессия может быть получена только в 18-22 года, то сегодня переквалификация возможна в любом возрасте. Особенно это касается digital-сфер, в частности, 3D-визуализации и моделирования.

Эта профессия стала "входом" в современную экономику: она одинаково актуальна для архитектуры, рекламы, игр, анимации и брендинга. Если посмотреть на цифры, то:

  • Глобальный рынок анимации в 2023 году оценивался в 371 млрд долларов и по прогнозам вырастет до 580 млрд долларов. к 2032 году;
  • Сегмент 3D-анимации отдельно составлял 22,99 млрд долларов в 2024 году и достигнет 70 млрд долларов к 2034 году;
  • Рынок 3D-моделирования для рекламы, кино и промо оценен в 3,1 млрд дол. в 2023 году, с прогнозом роста до 8,44 млрд долларов к 2030 году.

Это означает, что 3D-анимация становится ключевым элементом в современной рекламе, кино, промо, брендинге, спрос на специалистов быстро растет, а рынок в целом открывает реальные возможности для апгрейда жизни.

Почему 3D сегодня - это глобальный язык

3D уже давно вышло за пределы "технического навыка". Это инструмент, формирующий целые индустрии. Если посмотреть на кейс рекламы Coca-Cola, то можно увидеть, что в своих AR-кампаниях компания использовала 3D-анимацию для взаимодействия с потребителями: от виртуальной елки до "живых" персонажей на банках.

Итог: рост продаж на 18% и увеличение привлечения в соцсетях на 25%.

В кейсе Netflix сериалы Love, Death&Robots и Arcane стали культурными феноменами благодаря уникальной 3D-анимации. Blur Studio создала потрясающие CG-миры Love, Death & Robots, а Arcane от Fortiche и Riot Games принесла Netflix миллионы новых подписчиков.

3D-анимация превращает развлекательный контент в стратегический фактор глобального роста.

Visual 360: от маленькой студии до лидера в нише

Школу Visual 360 более 12 лет назад основали три единомышленника - Алексей Кориновский, Артем Козлов и Виктор Рогов. Они начинали как студия коммерческих проектов, а когда почувствовали кадровый голод, начали обучать людей самостоятельно. Так родилась школа, которая впоследствии превратилась в крупнейший украинский EdTech-проект в сфере 3D.

Компания работает с разными проектами - от архитектурной визуализации до коммерческого 3D-моделирования для брендов, игр и т.д. Основатели во всей своей деятельности используют исключительно собственный практический опыт в сфере, и это делает продукт абсолютно уникальным.

Философия школы состоит в том, что новая профессия доступна каждому независимо от стартовых условий и бэкграунда. Алексей, Артем и Виктор создали совершенно уникальный обучающий продукт, объединив опыт каждого.

Виктор Рогов с командой создавал модели для легендарной игры GTA, а также множество архитектурных визуализаций. Артем Козлов разработал методику ImmersionED - инновационный подход к обучению, сочетающий иммерсивную среду, геймификацию, AI-адаптивность и проектный подход. Алексей Кориновский отвечает за развитие компании в Украине и мире.

Сегодня Visual 360 - это:

  • более 13 500 выпускников в разных странах мира;
  • официальное партнерство с Autodesk;
  • процент трудоустроенных учащихся после обучения 96%;
  • 100 штатных и 200 работников на remote;
  • численность стран, где компания ведет деятельность – 16;
  • завершенных проектов 40580;
  • количество дизайнеров, которые привлечены – 570.

Больше чем обучение?

Visual 360 - это среда для перезапуска, где каждый получает шанс построить новую профессиональную идентичность. Здесь 3D перестает быть средством для узкого круга и становится языком будущего - языком рекламы, кино, брендинга, архитектуры и анимации.

Школа не только обучает 3D профессиям, но и дает все возможности и инструменты для того, чтобы каждый успешный ученик готов был принимать все вызовы индустрии как в Украине, так и за рубежом, даже без знания языка.

Учебная программа разработана таким образом, что каждый успешный ученик, несмотря на предыдущий бэкграунд, получает свой первый проект. Для этого важно, чтобы было готово портфолио, которое делается в сотрудничестве с проверяющим и направляющим ментором, а также выполнять комплекс действий на марафоне "Результат", который помог 96% наших учеников получить работу и заработать.

Как говорят основатели школы: "Будущее не приходит само собой. Его создают те, кто имеет смелость начать и энергию, чтобы продолжать. И Visual 360 - именно точка начала".

