В вузах стартовала вторая волна поступления на контракт: что нужно знать абитуриентам

В украинских университетах, где остались свободные места для контрактников, начался второй этап вступительной кампании.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Принять участие могут абитуриенты, которые:
Заявления, поданные во время основного этапа, автоматически участвуют в конкурсе без учета приоритетов. Во второй волне можно получить несколько рекомендаций на контракт, если есть свободные места и достаточный конкурсный балл.
Вузы будут отбирать поступающих по результатам рейтинга - от самых высоких баллов до низших, в пределах лицензированного объема.
Поступающие, которые во время первого этапа отказались от контрактного места по приоритету, смогут претендовать на грант. Зато те, кто отказался от бюджетной рекомендации, права на грант не будут иметь.
Вторая волна зачисления на контракт продлится до 30 августа.
В этом году поступающие на бюджет получили рекомендации на зачисление по приоритетности 5 августа. Они должны были их подтвердить до 9 августа, иначе выбывали из рейтингов. Аналогичная опция действовала и для заявителей на контракт. Рекомендации для зачисления в рамках первой волны получили более 170 тысяч поступающих.
С 11 августа началось поступление только на контракт (при наличии свободных мест).
Больше всего в этом году подавали заявки на специальности:
Читайте также о том, что мужчины-абитуриенты, которым исполнилось 17 лет, при поступлении в университеты или колледжи в 2025 году должны предоставить в приемную комиссию военно-учетный документ.
Ранее мы писали о том, что в 2025 году поступающие в магистратуру подают заявления на бюджет и контракт исключительно онлайн. Бумажная форма разрешена только в исключительных случаях. Прием документов длится с 8 по 25 августа, а некоторые вузы могут продлить прием на контракт до 20 октября.
