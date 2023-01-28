Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в вузы дистанционно, - Минреинтеграции

В этом году абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступить в вузы дистанционно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

"В конце весны в Украине начнется вступительная кампания в высшие учебные заведения. Школьники, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут поступить в них дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста", - пишет пресс-служба.

Процедура вступления находится в стадии обработки, а обнародуют ее позже. Теперь известно, что после зачисления абитуриент должен будет заключить договор о получении образования в течение 3 месяцев.

"Все льготы и льготные категории, в частности для жителей ТОТ, во время вступительной кампании этого года будут сохранены. Детальнее об их применении будет известно весной", - добавляет пресс-служба.