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Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в вузы дистанционно, - Минреинтеграции

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Суббота 28 января 2023 16:33
Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в вузы дистанционно, - Минреинтеграции Фото: абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в вузы дистанционно (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Сергей Пышкин

В этом году абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступить в вузы дистанционно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

"В конце весны в Украине начнется вступительная кампания в высшие учебные заведения. Школьники, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут поступить в них дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста", - пишет пресс-служба.

Процедура вступления находится в стадии обработки, а обнародуют ее позже. Теперь известно, что после зачисления абитуриент должен будет заключить договор о получении образования в течение 3 месяцев.

"Все льготы и льготные категории, в частности для жителей ТОТ, во время вступительной кампании этого года будут сохранены. Детальнее об их применении будет известно весной", - добавляет пресс-служба.

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