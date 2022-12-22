Вирус "Крестный отец" атаковал банки и криптокошельки: что известно
Эксперты в области финансовой безопасности предупреждают пользователей по всему миру о появлении нового мощного троянского вируса "Крестный отец", атаковавшего уже более 400 приложений на Android.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на finextra.com.
Как пишет издание, кибермошенники используют "Крестного отца" для атак на пользователей банковских и криптовалютных приложений в 16 странах. Под его атаки уже попали 215 банков, 94 провайдера криптокошельков и 110 криптообменных платформ в таких странах, как США, Великобритания, Канада и Турция.
Фото: group-ib.com
"Троянец обманывает жертв благодаря своей способности генерировать убедительные веб-подделки и накладывать их на экраны зараженных устройств, когда пользователь пытается открыть целевое приложение. После этого злоумышленники могут похитить учетные данные жертвы и обойти двухфакторную аутентификацию, чтобы получить доступ к счетам и вывести деньги", - пояснил он. эксперты.
Сингапурская компания Group-IB по кибербезопасности обнаружила в упомянутом троянском программном обеспечении код, не позволяющий ему атаковать пользователей, говорящих на русском или одном из языков, употребляемых на постсоветском пространстве.
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