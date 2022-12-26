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Производство Toyota по всему миру рекордно возросло, несмотря на закрытие заводов в России

Фото: японский автоконцерн Toyota наращивает глобальные продажи (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Японский автопроизводитель Toyota выпустил рекордное количество автомобилей - более 833 тысяч автомобилей только за ноябрь, а глобальные продажи выросли на 2,9%, или почти до 800 тысяч в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.

Как пишет издание, последний месяц осени стал для Toyota рекордным: в ноябре японский автопроизводитель выпустил более 833 тысяч автомобилей, что на 2,9% больше, чем в ноябре 2021 года. В компании это связывают с возобновлением логистических цепочек поставок комплектующих. Однако Toyota продолжает испытывать проблемы из-за нехватки полупроводников.

Начавшийся еще два года назад дефицит полупроводников серьезно ударил по автомобильной промышленности. Например, многие автопроизводители были вынуждены сократить объемы выпуска машин и даже отказаться от ряда электронных систем. Кстати, та же Toyota исключила из списка опций дополнительный смарт-ключ - его временно сменили на механический.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с поставками комплектующих и будем минимизировать внезапные сокращения производства, чтобы доставить нашим клиентам как можно больше автомобилей в кратчайшие сроки", - говорится в официальном заявлении Toyota.

Ранее о дефиците электронных компонентов высказался и глава отдела закупок в совете директоров автоконцерна Volkswagen Мурат Аксель. Он заявил, что компания постепенно адаптируется к "новой нормальности", в которой логистика поставок утратила стабильность. По его словам, проблема нехватки чипов, с которой мир столкнулся из-за пандемии еще в 2020 году, не будет решена и в 2023-м.

При этом Toyota отмечает, что производство новых транспортных средств в самой Японии сократилось на 3,3% - до 266 174 единиц, поскольку постоянный дефицит полупроводников затормозил производство новых автомобилей.

Производство авто за рубежом, напротив, выросло на 3,8% - до 566 930, что также является рекордным показателем для ноября. При этом производство автомобилей в Северной Америке выросло на 5,9%, а в Китае упало на 11,1% из-за нехватки запчастей.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что японский автоконцерн Toyota прекращает производство на заводе ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге.

Кроме того, дочерняя компания Toyota, японский производитель грузовиков и автобусов Hino Motors, отказалась от планов по вводу в эксплуатацию своего российского завода в Химках Московской области.

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Toyota Motor Corp