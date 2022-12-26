Производство Toyota по всему миру рекордно возросло, несмотря на закрытие заводов в России

Как пишет издание, последний месяц осени стал для Toyota рекордным: в ноябре японский автопроизводитель выпустил более 833 тысяч автомобилей, что на 2,9% больше, чем в ноябре 2021 года. В компании это связывают с возобновлением логистических цепочек поставок комплектующих. Однако Toyota продолжает испытывать проблемы из-за нехватки полупроводников.

Начавшийся еще два года назад дефицит полупроводников серьезно ударил по автомобильной промышленности. Например, многие автопроизводители были вынуждены сократить объемы выпуска машин и даже отказаться от ряда электронных систем. Кстати, та же Toyota исключила из списка опций дополнительный смарт-ключ - его временно сменили на механический.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с поставками комплектующих и будем минимизировать внезапные сокращения производства, чтобы доставить нашим клиентам как можно больше автомобилей в кратчайшие сроки", - говорится в официальном заявлении Toyota.

Ранее о дефиците электронных компонентов высказался и глава отдела закупок в совете директоров автоконцерна Volkswagen Мурат Аксель. Он заявил, что компания постепенно адаптируется к "новой нормальности", в которой логистика поставок утратила стабильность. По его словам, проблема нехватки чипов, с которой мир столкнулся из-за пандемии еще в 2020 году, не будет решена и в 2023-м.

При этом Toyota отмечает, что производство новых транспортных средств в самой Японии сократилось на 3,3% - до 266 174 единиц, поскольку постоянный дефицит полупроводников затормозил производство новых автомобилей.

Производство авто за рубежом, напротив, выросло на 3,8% - до 566 930, что также является рекордным показателем для ноября. При этом производство автомобилей в Северной Америке выросло на 5,9%, а в Китае упало на 11,1% из-за нехватки запчастей.