Производство стали в Украине остановилось: под угрозой экспорт, налоги и люди

Работу потеряли тысячи человек

В сюжете отмечается, что металлургическая и горнодобывающая отрасль обеспечивает более 6% ВВП Украины и около 30% всего экспорта. В этом секторе работают около 70 тысяч человек, а вместе со смежными отраслями без доходов рискуют остаться до полумиллиона граждан.

После остановки крупных предприятий в Запорожье и Кривом Роге "Каметсталь" оставалась последней мощной металлургической площадкой, которая продолжала работу.

Однако 5 сентября по предприятию попали пять баллистических ракет, повредивших доменные печи – ключевую часть производственного процесса. Погибли пять работников, а именно производство полностью остановилось.

Читайте также: Украина теряет металлургию после ударов РФ: чего требует отрасль для восстановления

"С начала войны наша группа потеряла ММК имени Ильича и "Азовсталь" в Мариуполе, затем Авдеевский коксохимический завод и шахты в Покровске", – рассказал представитель Метинвеста Олег Давыденко.

На самой "Каметстале" до остановки работали около 7 тысяч человек. Во время сентябрьского удара погибли пять работников, а крупный производственный комплекс превратился в зону разрушенного оборудования и почерневшего металла.

"Вот эта тишина. Думаю, для наших работников это самый страшный и невыносимый звук", - говорит Давыденко.

Отрасль теряет кадры, а ЕС ужесточает ограничения.

Отдельный риск для отрасли - потеря квалифицированных кадров: в Метинвесте опасаются, что если работники выедут за границу, возобновить производство даже после завершения боевых действий будет гораздо сложнее.

Еще одним фактором, ухудшающим ситуацию, в сюжете называют усиление торговых ограничений ЕС с июля.

Читайте также: Турецкие трубы вытесняют украинские. Минэкономики снова отложило антидемпинговые меры

"Мы понимаем, что Европейский Союз фактически защищает собственное производство, но единственным рынком сбыта для Украины именно Европа. Нас уверяли, что будет учтен контекст войны, в условиях которой мы находимся, но фактически этого не произошло", - отметил Давыденко.

По его словам, украинские производители готовы выполнять европейские правила, однако просят отсрочить их применение до прекращения огня или заключения мирного соглашения.