Производители ракет для Patriot определяются насчет завода в Украине

Компании США готовы планировать

Это происходит спустя всего несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп дал обещание Украине. Однако RTX и Lockheed Martin предупреждают, что еще рано для разработки плана, отмечает издание.

Трамп на саммите НАТО в Турции пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить лицензию на производство Patriot.

"Это достаточно круто, не правда ли? Таким образом, вы не можете жаловаться, что мы даем им недостаточно", - сказал он.

Что говорит Lockheed Martin

На авиашоу в Фарнборо как RTX, так и Lockheed Martin заявили, что ведут переговоры с правительством США насчет реализации проекта.

"Все, что я могу сказать, это то, что еще рано, и мы ведем переговоры с армией США, и, в сущности, мы поддержим армию США и администрацию в том, что они хотят сделать", - говорит Тим ​​Кехилл, президент Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Также он считает, что они поддержат каждый из предложенных вариантов.

Lockheed Martin производит ракету-перехватчик Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) вместе с самонаводящейся головкой, предоставленной Boeing. Компания также объявила 20 июля, что создает более дешевую ракету-перехватчик PAC-3 Advanced Capability Effector (ACE), стоимость которой будет меньше половины стоимости PAC-3 MSE.

Кехилл отметил, что было бы логично производить новую ракету в Европе или других странах-партнерах, используя менее сложные компоненты. Но нужен новый поставщик для самонаводящейся системы ракеты.

Он, однако, не сказал, может ли ACE быть связана с лицензией Украины на производство ракет Patriot.

RTX ведет переговоры

RTX также ведет ранние переговоры о том, как она может быть привлечена.

К слову, компания строит как пусковую установку, так и ракету-перехватчик с улучшенной наводкой PAC-2 (GEM-T).

Raytheon также в деле

Том Лалиберти, президент Raytheon по наземным и противовоздушным оборонным системам, 20 июля сообщил журналистам, что процесс только начался. Еще он сказал, что компания будет следовать примеру правительства США.

Лалиберти говорит, что компания имеет разные уровни своей цепи поставок по всему миру:

поставщиков, производящих компоненты;

ремонтные центры, где перехватчики обновляются и пересертифицируются;

комплексное производство.

"Вместе с Украиной, совместно с правительством США, мы работаем над этими направлениями, чтобы определить, что целесообразно и лучше для Украины", - говорит он.

Компания Raytheon получила контракт на производство 600 ракет PAC-2 GEM-T для Украины. Часть этой продукции поступит в ее совместное предприятие с MBDA Germany, COMLOG, а остальные будут изготовлены в США.