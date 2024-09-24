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Производители продуктов в Украине повысили цены: что подорожало больше всего

Фото: продукты в Украине за год подорожали на 10% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в августе 2024 года по сравнению с августом прошлого года выросли на 31,2%. Цены в пределах Украины выросли на 35,0%, за пределы Украины – на 6,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 10,5%, в том числе в пределах Украины – на 10,8%, за пределы Украины – на 9,2%.

Больше всего выросли цены на производство молочных продуктов – на 17,8%, в т.ч. внутри Украины – на 16,7% и на производство мяса – на 16,4%, в том числе внутри Украины – на 16,4%.

Цены на производителей сахара упали за год на 10,3%.

Смена оптовых цен влияет на потребительские цены на полках магазинов через несколько месяцев.

Мировые цены и инфляция в Украине

Мировые цены на продовольствие в августе 2024 снова снизились. Снижение цен на сахар, мясо и зерновые превысило рост цен на растительные масла и молочные продукты.

В августе 2024 года индекс цен ФАО был на 1,1% ниже соответствующего значения год назад и на 24,7% процента ниже пикового значения в 160,3 пункта, достигнутого в марте 2022 года после российского вторжения в Украину.

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в августе 2024 года выросли на 0,6%. Годовая инфляция ускорилась до 7,5%. Выше годовая инфляция была только в августе прошлого года (8,6%).

В июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. НБУ ожидает, что общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов, но будет оставаться умеренной.

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Инфляция в УкраинеГосударственная служба статистики