Производители дронов в Украине смогут получать льготные гранты: какие условия

Грантовые программы являются частью экономической политики "Сделано в Украине". Замминистра экономики Надежда Бигун объяснила, что гранты для производителей дронов будет способствовать развитию высокотехнологичного направления. Кроме того, это новые рабочие места, налоги в бюджеты всех уровней, увеличение спроса на квалифицированные инженерно-технические, ІТ-кадры.

Предприниматели смогут получать грант от государства в размере 80% от стоимости поданного проекта. Грантовые деньги производители дронов смогут направить на покупку, доставку, монтаж оборудования. Собственные средства, в частности, могут пойти на пополнение оборотного капитала.

Одним из основных условий гранта является создание определенного количества рабочих мест. Это количество зависит от суммы гранта.

До сегодняшнего дня льготными условиями получения грантов могли воспользоваться только предприятия на деоккупированных территориях. Также Кабмин разрешил выдавать льготные гранты предприятиям Киевской области до конца 2024 года.

Правительство усилило контроль за выполнением условий договора. В частности, бизнес, не создавший в определенный срок оговоренное количество рабочих мест, должен вернуть государству пропорциональную сумму от объема гранта в 30-дневный срок с момента обнаружения нарушения.